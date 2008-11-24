Пологи без болю

Больові відчуття при пологах у кожної жінки різні. Все залежить від багатьох чинників: індивідуальної будови тіла, настрій роділлі на процес пологів, психологічної допомоги, що надається у цей момент, а також від больового порогу жінки.

Багато лікарів переконані, що найкращим варіантом є ті випадки, коли веде вагітність і приймає пологи один

лікар. За час виношування майбутньої дитини, лікар встигає стати «своїм» і до пологів ви підходите «однією командою».

Але це, звичайно ж, за тієї умови, що між вами і лікарем склалися довірливі відносини, в яких панує повне взаєморозуміння. При цьому, під час пологової діяльності жінка відчуває підтримку свого лікаря, і пологи перебігають легше.

Існує декілька видів знеболення пологів. Ми поговоримо лише про два найпоширеніших.

Перший спосіб – це введення породіллі промедолу. Промедол – це наркотична речовина, яку жінці вводять внутрішньом`язово або внутрішньовенно.

Другий спосіб – епідуральна анестезія. При цьому знеболюючий засіб вводиться у простір перед твердою мозковою оболонкою, яка оточує спинний мозок. Якщо говорити про вплив цих способів знеболення на дитину і маму, то потрібно сказати, що промедол, в тому дозуванні, в якому він використовується під час пологової діяльності, не робить негативного впливу. Але потрібно сказати, що малюк може якийсь час поспати разом з матусею.

Цей спосіб знеболення просто необхідний для дбайливого ведення пологів. Річ у тому, що під час пологів малюк на своєму шляху зустрічає тільки одну перешкоду, яка може бути достатньо травматичною для нього, - це шийка матки. При введенні ж цього препарату, ризик травмувати дитину скорочується до мінімуму, оскільки шийка матки швидко відкривається і м`якшає.

Якому способу знеболення надати перевагу? Відповісти на це питання однозначно складно. Все залежить від конкретного випадку, і вирішити, який препарат вибрати, може тільки лікар. Тут важливо відзначити, що промедол можна вводити тільки один раз, краще у момент найсильних переймів і болю, коли шийка матки вже добре відкрилася. Це пояснюється тим, що дія цього препарату обмежується однією годиною.

Потрібно враховувати також, що повністю біль цим препаратом не знімеш, але можна значно зменшити гостроту. Крім того, після промедолу біль сприймається інакше і не приносить роділлі сильних страждань.

При проведенні епідуральної анестезії, біль знімається повністю, крім того, вводити препарат можна стільки раз, скільки того вимагає ситуація. Знеболюючий засіб вливається через тоненький катетер у міру посилення больових відчуттів. Цей вид анестезії роблять тільки дуже досвідчені лікарі-анестезіологи, тому ушкодження спинного мозку фактично виключене.

Після цього виду знеболення, молода матуся може відчувати головні болі, але вони дуже швидко проходять, і зустрічається така реакції організму далеко не завжди.