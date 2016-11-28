За меддопомогою із симптомами отруєння звернулося вже 129 учасників фестивалю

В результаті спалаху гострої кишкової інфекції станом на 28 листопада до медиків із симптомами отруєння звернулися вже 129 осіб, які брали участь у фестивалі «Перлина Кам’янця», що проходив 19-21 листопада 2016 р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області та проживали в готельно-туристичних комплексах «Ксенія» у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівці Кам’янець-Подільського району.

Читайте такожМедики зареєстрували симптоми отруєння вже у 127 учасників фестивалюЯк повідомили УНІАН в прес-службі Держпродспоживслужби, згідно з оперативною інформацією, серед постраждалих 110 дітей та 19 дорослих.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області з м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області всі колективи роз’їхались за місцем проживання.

На сьогодні після повернення до місць проживання 63 особи продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та м. Києва.

Читайте такожЗа меддопомогою із симптомами отруєння звернулося 109 учасників фестивалю на ХмельниччиніЗа інформацією ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» за результатами лабораторних досліджень у готельно-туристичному комплексі м. Кам’янець-Подільський у зразках харчових продуктів, у змивах на харчоблоці, номерах для проживання та в номерах у комплексі в с. Врублівка Кам’янець-Подільського району виділено збудник Shіgella Sonnei.

За результатами лабораторних досліджень клінічного матеріалу в 8-ми постраждалих дітей та у 2-х дорослих виділено ідентичний збудник в Одеській області, Миколаївській та Черкаській областях. Лабораторні дослідження тривають.

За інформацією Держпродспоживслужби в Хмельницькі області, за фактом виникнення спалаху матеріали направлено в правоохоронні органи та до суду.

Читайте такожЗа меддопомогою із симптомами отруєння звернулося вже 70 учасників фестивалю на ХмельниччиніЯк повідомляв УНІАН, станом на 22 листопада було виявлено 56 осіб з симптомами харчового отруєння, які впродовж 19-21 листопада перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Перлина Кам’янця» і проживали у готельних комплексах «Ксенія» в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області та комплексі з аналогічною назвою в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району, що мають одного власника.

Станом на 25 листопада за медичною допомогою із симптомами гострої кишкової інфекції звернулись вже 127 осіб (109 дітей та 18 дорослих).

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Загалом, у фестивалі "Перлина Кам’янця» брали участь 1 тис. людей.