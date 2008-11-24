Ющенко візьме участь у форумі усиновлювачів

У четвер, 27 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Всеукраїнському форумі усиновлювачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, цього тижня Президент планує приділити окрему увагу темі національного усиновлення. Вона нагадала, що, відповідно до указу глави держави, 2008 рік був оголошений в Україні Роком підтримки національного усиновлення.

Говорячи про форум, І.ВАННИКОВА зазначила, що головною метою цього заходу є підбиття підсумків цьогорічної роботи влади у цій сфері та окреслення головних завдань на наступний рік.

В.ВАННИКОВА зауважила, що лише за перше півріччя цього року громадяни України усиновили на 20% більше дітей, ніж за аналогічний період минулого року.

Також вона звернула увагу, що цього року збільшилась кількість усиновлених дітей віком понад 5 років.

Крім того, І.ВАННИКОВА повідомила, що цього тижня Президент займатиметься питаннями малозабезпечених громадян, які проживають у гуртожитках. Зокрема, вона нагадала про те, що сьогодні Президент підписав указ «Про заходи щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків», в якому визначено ряд завдань для уряду в цій сфері.