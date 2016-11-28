Закупівля ліків через ООН дала змогу за два тижні заощадити 3 млн дол. бюджетних коштів

Закупівля ліків через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) дозволила за два тижні заощадити 3 млн дол. бюджетних коштів, повідомила прес-служба ПРООН.

«Через кілька тижнів після початку закупівель ліків Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй за кошти державного бюджету 2016 року за укладеними угодами вже досягнуто економію у 3 мільйони доларів порівняно з цінами 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМОЗ України та ПРООН підписали договір на закупівлю ліків для реалізації держпрограмЯк зазначається, ПРООН започаткувала закупівельний цикл 2016 року дві тижні тому, коли з держбюджету було перераховано відповідні кошти на закупівлю ліків. Вже підписано угоди на суму понад 7,5 млн дол. з виробниками лікарських засобів для лікування хвороби Гоше і мукополісахаридозу. «Досягнуто зниження цін у межах від 25% до 40% для кожного лікарського засобу порівняно з цінами державних закупівель 2015 року», - йдеться в повідомленні. Поставки мають розпочатися наприкінці листопада.

Прес-служба повідомила, що досягнута економія дозволяє здійснити закупівлю додаткових ліків для пацієнтів з хворобою Гоше, таким чином забезпечивши терапію на більш тривалий період для поточних пацієнтів і можливість лікування нових пацієнтів.

Читайте такожКабмін розширив перелік ліків, які закуповуватимуться через міжнародні організаціїДовідка УНІАН. Сім державних програм у сфері охорони здоров'я, які підпадають під дію договору між Міністерством охорони здоров'я та ПРООН про закупівлю ліків, спрямовані на лікування рідкісних (орфанних) захворювань, таких як муковісцидоз, первинні (вроджені) імунодефіцити, мукополісахаридоз, нанізм різного походження, хвороба Гоше, бульозний епідермоліз .

У ПРООН відзначають, що на сьогодні досягнуто показника в 99,5% поставлених медикаментів у восьми напрямках закупівель за кошти державного бюджету 2015 року.