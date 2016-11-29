Пілотні регіони підключилися до розвитку системи громадського здоров’я - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у цих регіонах спільно зі Світовим банком буде реалізовуватися проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

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На прикладі пілотних областей планується відпрацювати деталі, для поширення досвіду на інших територіях. У кожному з регіонів може бути своя специфіка, проте попередній досвід може допомогти уникнути ризиків і врахувати можливі проблемні питання.

При створенні регіональних структур були враховані усі функції, притаманні системі громадського здоров’я. Це стосується збору інформації щодо інфекційних та неінфекційних захворювань, аналіз рівня захворюваності, прогнозування, раннього виявлення неінфекційних захворювань, інформування та комунікація з населенням з питань здорового способу життя тощо.