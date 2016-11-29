Харківський госпіталь за чотири дні прийняв понад півсотні бійців з передової

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків".

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Так, 25 листопада до госпіталю доставили 12 бійців, 26 листопада – 13, 27 листопада – трьох та 28 листопада – 23 бійців АТО (з них шість травмовані, одне поранення, інші – хвороби, контузії, психіатрія).

Волонтери у повідомленні зазначили, що серед потреб залишаються цигарки, спідня білизна, одноразові бритви, засоби для гоління, вологі серветки, дитячий крем, миючі засоби.

Також необхідне взуття, цигарки та солодощі.