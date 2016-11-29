До новорічних свят штаб Ахметова оновить склад продуктових наборів

В ході заходу координатор Штабу Римма Філь та керівник відділу закупівель Анастасія Кладова розкажуть про зміну складів і початку видачі оновлених продуктових наборів на Донбасі.

Читайте такожЖиттєва ситуація жителів Донецької області останнім часом погіршилася - дослідження

Які продукти додані набори виживання до Нового року? Як відбувається їх відбір і перевірка якості перед доставкою? Хто і в які терміни зможе отримати оновлені набори?

Також координатор Штабу Римма Філь розповість про плани Штабу Ріната Ахметова до кінця 2016 року.

Акредитація журналістів за телефоном +38 (063) 235-47-13 або за адресою електронної пошти amoskvitina@fdu.org.ua.

Адреса: вул. Еспланадна, 20.

Читайте такожЖителі Донецької області відчувають дефіцит харчових продуктів і ліків – дослідження

При Штабі працює гаряча лінія – єдиний багатоканальний телефон 0800 509 001. Дзвінки на номер 0800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово. Свої питання ви можете задавати по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua.