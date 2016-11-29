До новорічних свят штаб Ахметова оновить склад продуктових наборів
Завтра відбудеться прес-брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.
В ході заходу координатор Штабу Римма Філь та керівник відділу закупівель Анастасія Кладова розкажуть про зміну складів і початку видачі оновлених продуктових наборів на Донбасі.
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Які продукти додані набори виживання до Нового року? Як відбувається їх відбір і перевірка якості перед доставкою? Хто і в які терміни зможе отримати оновлені набори?
Також координатор Штабу Римма Філь розповість про плани Штабу Ріната Ахметова до кінця 2016 року.
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