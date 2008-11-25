Коли загострюється цистит

Напевно, кожна жінка за своє життя хоч би раз cтикнулася з таким захворюванням, як цистит. У деяких захворювання приймає хронічну форму, а далі переростає в пієлонефрит, тому лікувати цистит потрібно обов`язково. Але як допомогти собі пережити загострення?

Фахівці рекомендують при загостреннях циститу уросептики. Проте уросептики нескінченно довго приймати не можна, якими б хорошими вони не були. Препарати можуть швидко і ефективно зняти загострення захворювання в той або інший період, але не більш того. Якщо ж ви прийматимете препарат постійно впродовж тривалого часу, то, врешті-решт, мікрофлора просто перестане на нього реагувати, і лікування не приноситиме ніякого результату.

Загострення легше попередити, ніж лікувати. Як? Дуже просто. У цьому вам допоможе фітотерапія. Приймайте нирковий чай, ниркові збори в період між нападами.

Такі збори продаються в аптеках і цілком доступні кожному. Крім того, не варто забувати і про відомі та прості правила, які допоможуть вам уберегтися від циститу. Потрібно просто слідувати загальновідомим правилам. Завжди одягайтеся по погоді, а в зимову пору року краще відмовитися від носіння стрингів і перейти на білизну з натуральних тканин.