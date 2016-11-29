Генпрокуратура викликає Богатирьову на допит щодо розкрадання державних коштів

Повістка опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" від сьогодні 29 листопада.

Богатирьова повинна з'явитися на допит 7 грудня о 9:30.

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Як пояснив екс-заступник генпрокурора Віталій Касько у коментарі 112.ua, допит - це один з елементів для початку процедури заочного кримінального розслідування.

"Це один з елементів для початку процедури заочного кримінального розслідування. Щоб почати цю процедуру, закон вимагає, щоб правоохоронні органи вжили всіх можливих заходів, щоб особі було повідомлено про кримінальне провадження по ній, про висунуті підозри і звинувачення. На мою думку, це спроба прокуратури дотриматися цього порядку і почати процедуру заочного кримінального провадження з подальшим направленням до суду", - сказав Касько.

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Нагадаємо, ГПУ підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову у незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, тобто за ч. 5 ст. 191 КК України.

25 листопада суд повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Богатирьової.