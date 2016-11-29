На завтра прогнозують ожеледицю - пішоходам потрібно бути особливо уважними

На завтра, 30 листопада, на більшій частині території України, крім південних та більшості східних областей, синоптики прогнозують на дорогах ожеледицю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції.

Читайте такожПричини крихкості кісток«За інформацією Гідрометцентру, в середу на території країни, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця. Також вночі в Карпатському регіоні, більшості центральних та Харківській областях, вдень у західних, Житомирській і Київській областях невеликий сніг», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Вінниці за добу до лікарні звернулося 60 осіб з переломами, вивихами та забоямиПоліція нагадує водіям, так і пішоходам про необхідність бути особливо уважними.

Зокрема, дотримуватися Правил дорожнього руху, бути обережними при проїзді мостів і естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, не перевищувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.