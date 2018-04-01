Чим загрожує ранок без сніданку

Сніданок повинен бути і бути поживним. Якщо організм молодий, то вранці є апетит. А поява апетиту супроводжується виділенням в шлунок шлункового соку. А в шлунку перетравлюється тільки білкова їжа - отже вранці необхідно за наявності апетиту вживати білки - рибу, м`ясо, яйця, сир - чого душа побажає, але в комбінації з овочами і фруктами. Без апетиту білкові продукти їсти сенсу немає: немає апетиту - немає шлункового соку і соляної кислоти - і білки гнитимуть, а людина погано себе відчувати після такого "сніданку". І розповідає, що від сніданку їй погано.

Що робити, щоб повернути апетит вранці. Перша умова - подразнення шлунка. Найпростіший засіб - склянка прохолодної води, в якій з вечора розчинено 1 ст.л. меду, а вранці доданий сік 1/2 лимона. Такий "коктейль молодості" спочатку подразнює шлунок, викликаючи на себе вироблення шлункового соку - і хвилин через 15-20 з`являється здоровий апетит.

Пройшовши через шлунок, цей коктейль активує перистальтику кишечнику і допомагає звільнитися від залишків вчорашньої їжі. Якщо організм за біологічним віком випереджає вік власника - апетит швидко не повернеться. Але декілька днів на такому "паливі" - і він поступово пригадає молодість і поверне апетит. З часом зміниться і обмін жирів, і людина почне омолоджуватися на клітинному рівні. Мед і лимонна кислота активізують обмін вуглеводів, рівень цукру знизиться і апетит поступово повернеться. Аналогічно для запуску травлення підійдуть соки фреш, фрукти, фруктові салати з кисло-солодким загальним смаком. Після них обов`язково необхідно приймати білкові продукти, щоб не провокувати білкову дистрофію в організмі.

Що відбувається у крові вранці, якщо немає сніданку? Джерел енергії в їжі три: білки, жири, вуглеводи і їх похідні. При цьому найдешевші і екологічно безпечні для організму - вуглеводи. Полісахариди у вигляді рослинного крохмалю або тваринного глікогену перетравлюються впродовж хвилин. Для перевірки потримайте шматочок картоплі в роті і хвилин через 15 крохмаль розпадеться на прості вуглеводи, а в роті з`явиться солодкий смак - чим не десерт з овочів? Солодкість фруктам додають прості цукри і органічні кислоти, перетравлювати які немає необхідності - вони готові до всмоктування. Жири перетравлюються довше і для цього необхідна синхронна робота підшлункової залози і жовчного міхура, але при попаданні в тонкий кишечник - це лічені хвилини. Довше за всіх перетравлюються білки - 6-8 годин.

За 6-8 годин нічного сну вся їжа повинна встигнути перетравитися. Якщо її не встигне переварити травна система - вона бродитиме (вуглеводна, рослинна) або гнитиме (білкова, тваринна). Маркер - здуття живота різного ступеня, аж до відчуття повітряної кулі усередині. У будь-якому випадку при спробі поїсти увечері - "на весь день" чи "на тиждень" - до ранку в кров почнуть поступати продукти життєдіяльності патогенної мікрофлори і добре тому, хто веде такий спосіб життя, не буде. Його організм з ранку гарантовано працюватиме на такому паливі.

Вуглеводи в організмі запасаються в печінці (100-150г) і в м`язах (пропорційно їх кількості). Запасу в печінці вистачає для підтримки стабільного рівня цукру в крові впродовж 8-12 годин (залежно від рівня активності). Якщо запасу в печінці майже немає - знижується рівень цукру в крові і з`являється відчуття голоду з бажанням "чого б попоїсти". Якщо його не задовольнити, в молодому організмі рівень цукру знизиться ще більше і бажання посилиться до відчуття вовчого голоду до стану "кого б з`їсти". У будь-якому випадку їжа повинна поступити в організм, а при відчутті вовчого голоду - обов`язково солодка (інакше можна потрапити в гіпоглікемічну кому з втратою свідомості). Тримайте на столі шматочки шоколаду - він врятують від гніву оточуючих вас.

Якщо їжа в організм не поступає - організм починає шукати обхідні шляхи підтримки рівня цукру в крові і синтезує вуглеводи з жирів і білків. Це схоже на вираз, що гріти воду нафтою все одно, що підтримувати вогонь асигнаціями. Звідки їх брати, якщо до ранку жири вже давно перетравилися, а не переварена до ранку білкова їжа - гниючий субстрат для вирощування патогенних мікробів. Мобільне депо білка - це м`язова тканина (дивимося в дзеркало для оцінки її кількості) і клітини імунної системи (згадуємо проміжок часу без хвороб). Якщо пропущений сніданок - епізод - дійсно не дуже страшний. А якщо це система - організм в найближчій перспективі незмінно потрапляє в умови м`язової дистрофії та імунодефіциту. Якщо білків для синтезу цукру не вистачає - "під ніж" підуть і жири. З одного боку це може здатися благом - горять горезвісні жири і зменшується об`єм жирової тканини. Але якою ціною? Перехід енергетики організму на жири - це достатньо швидкий перехід в клуб з біологічним віком "кому за 40". Ранній розвиток атеросклерозу (стримуваного з останніх сил естрогеном), судинна дистонія з переходом в гіпертонію, жирове переродження клітин печінки, зміна запаху від тіла, шкірні проблеми - далеко не повний перелік проблем. При повному спалюванні вуглеводів утворюється необхідна організму вода і вуглекислий газ, що примушує робити черговий вдих. А вимушене спалювання білків і жирів (хай і через синтез вуглеводів) дає пристойний перелік токсичних речовин з поступовим виснаженням основних систем життєзабезпечення.

Відсутність сніданку в середньостроковій і віддаленій перспективі - це подарунок і стоматологові з ортопедам-травматологом (зменшується перенесення в організм кальцію жовчю), і хірургові (тривалий застій жовчі призводить до розвитку жовчокам`яної хвороби), і косметологові (не видалені з жовчю окислені жири відкладаються у вигляді пігментних плям в найнесподіваніших місцях, але частіше - на обличчі), і кардіологові (розвиток атеросклерозу судин, гіпертонії), і геронтологові (несподівано ранній розвиток пов`язаних з віком різноманітних захворювань).

Аргументи противників сніданку типу "не хочеться" і "не лізе" свідчать лише про одне - організм перебудувався і не допускає зниження рівня цукру в крові за рахунок його утворення найчастіше з жирів (оскільки їх запаси зазвичай найбільші). Але при цьому відсутність апетиту - надійний індикатор поважного біологічного віку.

Борис СКАЧКО,

лікар-фітотерапевт.