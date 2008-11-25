В Ужгороді через відсутність тепла зростає кількість хворих на ГРВІ

В Ужгороді зростає кількість хворих на ГРВІ через те, що місто досі не опалюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідуюча епідеміологічним відділом Закарпатської обласної санітарно-епідеміологічної станції Світлана ОБЕРЕМКО.

За її словами, 446 звернень за тиждень зафіксували заклади охорони здоров`я, серед них дітей віком до 14 років - 261. Госпіталізовано 37 городян, 29 дітей віком до 14 років.

«Ці цифри не відповідають реаліям, адже багато хворих не звертаються за допомогою до медиків, а лікуються вдома», - зазначила С.ОБЕРЕМКО.

Загалом по області на ГРВІ занедужало 3 тис. 408 осіб. Це на 6,3% більше, ніж минулого тижня. Питома вага дітей віком до 14 років – 61%. Вікова категорія - діти до двох років – 24%.

В області триває процес вакцинації. За словами С.ОБЕРЕМКО, зроблено щеплення 2623 особам. За кошти місцевих бюджетів - 1712 закарпатцям , за кошти підприємств - 653, і за власний кошт - 258 особам.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Ужгорода досі не уклало угоду на постачання газу з НАК «Нафтогаз». Місто заборгувало за газ 9 млн. грн. На сьогодні в Ужгороді закриті на карантин через холод школи, працюють 6 із 30 дитячих садочків (ті, для яких встигли збудувати автономні котельні).

Також не обігріваються близько 7 тис. квартир - ті, в яких встановлене централізоване опалення. Близько 75% помешкань Ужгорода відмовилися від централізованого опалення і обігріваються за допомогою автономних систем опалення.

В Ужгороді, за останнім переписом населення, проживають 117 тис. осіб.