Для захисту мозку уникайте сидячого способу життя

Медики підтвердили, що фізична активність здатна обернути назад вікові проблеми мозку, пов`язані зі скороченням вироблення нейронних стовббурових клітин в гіпокампі. Передбачається, що при фізичній діяльності в мозковій ділянці відновлюється хімікат, що сприяє дозріванню нових стовбурових клітин, які диференціюються у зрілі нейрони. Ці нейрони мають різні функції, об`єднані загальним процесом, - нейрогенезисом. Чим менше нових стовбурових клітин виробляється в гіпокампі, тим гіршою стає пам`ять у людини, ушкоджуються навички навчання та інші мозкові властивості.

У експерименті Національного університету Ченг Кунга /Тайвань/ лабораторні миші різного віку бігали в колесі щодня приблизно по годині. В той же час відстежувалися рівні рецепторів в гіпокампі і активність нейрогенезиса. Нейрогенезіс швидше падав у старших гризунів. Було доведено, що біг в колесі значно уповільнював втрату нейронів, а вироблення нейронних стовбурових клітин поліпшувалося на 200%, їх виживання збільшилося на 170%, а зростання - на 190%. Це свідчить про те, що важливо уникати сидячого способу життя, оскільки фізичні вправи заохочують утворення нових нейронів і тим самим захищають мозок від вікового ушкодження, стверджують неврологи.

ami-tass.ru