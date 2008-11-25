Чим корисний грейпфрут?

Заборонений плід барбадосу - саме так називали грейпфрут в минулі часи. Оригінальний гібрид апельсина і памели природа вивела сама, без допомоги людини.

Вже сама назва "грейпфрут" здається дивною, дослівний переклад з англійського - "виноградний плід". Здавалося б, що загального між цитрусовим фруктом і виноградом? Своєю назвою грейпфрут зобов`язаний зовсім не смаку, а особливості росту плодів, які часто на вітках збираються в кетяги, що формою нагадують гігантські виноградини. Латинська назва грейпфрута ще цікавіша: citrus paradisi або "райський цитрус". Сьогодні існує близько 20 сортів грейпфрута, які за кольором м`якоті діляться на 3 основних групи: білі, рожеві і червоні.

Як і всі цитрусові, грейпфрут багатий вітаміном С, і 100 г м`якоті містять вже 50% добової потреби у вітаміні. Як і всі жовто-оранжеві фрукти, грейпфрут містить речовини, що запобігають появі ракових клітин, - каротиноїди, зокрема бета-каротин. Біла м`якоть фрукта містить пектин і біофлавоноїд, який є сильними антиоксидантами. На цьому схожість з іншими цитрусовими побратимами закінчується, і починаються чудеса.

Грейпфрут містить особливу речовину інозитол, яке перешкоджає накопиченню жирів і сприяє виведенню токсинів з печінки. У 70-і роки ХХ століття з`явилася "чарівна" грейпфрутова дієта, яка допомагала скинути зайві кілограми, всього лише додавши в щоденний раціон 3 склянки грейпфрутового соку. У грейпфруті міститься особлива речовина нарингін (саме вона відповідає за гіркуватий присмак), який перешкоджає засвоєнню жирів, прискорює обмін речовин, покращує роботу кишечника і стимулює процес травлення, що в результаті призводить до схуднення.

Крім того, грейпфрут має низький глікемічний індекс, що дозволяє природним чином знизити рівень цукру в крові.

Хворим на діабет ця властивість допомагає скоротити потребу в інсуліні. У червоних грейпфрутах міститься додатковий антиоксидант лікопен, тому вони особливо корисні людям, що страждають на серцево-судинні захворювання, оскільки допомагають нормалізувати рівень холестерину. Для цього досить випивати одну склянку грейпфрутового соку на день. Грейпфрут рекомендується включити в уранішній раціон, оскільки він піднімає загальний тонус, знімає втому і подіпщує апетит. Щоденне вживання грейпфрута в їжу знижує кровоточивість ясен.