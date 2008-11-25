З України дозволили вивозити трамадол

Кабінет міністрів України дозволив вивезення з країни трамадолу в ампулах, капсулах і таблетках. Це визначено постановою уряду від 19 листопада (№ 1006).

Згідно з документом, квота вивозу з України трамадолу в 2008 році складає: в ампулах - 850 тис. одиниць, в капсулах / таблетках - 1,15 млн одиниць.

Тим самим внесено зміни до постанови уряду від 4 червня 2008 року (№ 518), яким квота вивозу / ввезення в Україну трамадолу була визначена нульовою.

Постановою було дозволено виробництво і зберігання в Україні трамадолу в ампулах - 6,5 млн. одиниць, в капсулах / таблетках - 19,5 млн одиниць.

У переліку дозволених до вивезення / ввезення наркотичних засобів 8 найменувань, психотропних - 13. Крім того, в постанові від 4 червня 2008 року квота на культивацію рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, на цей рік визначена для рослин виду мак снотворний (Papaver somniferum L.) на посівної площі в 12 368 гектарів, для рослин виду коноплі (Cannabis) -- 1 100 гектарів.

ubr.ua