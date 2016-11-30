Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у трьох областях України

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, за звітний 47 тиждень захворіло на грип та ГРВІ 193261 особа, з них 69 % становлять діти віком до 17 років.

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Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 453,8 на 100 тисяч населення, що на 13,3 % більше минулого тижня.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 824,3, найнижчий – у Тернопільській областях – 258,2 на 100 тис. населення. Збільшення темпу приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей до 17 років (на 14,8 % проти 3,7 % серед дорослих) вплинуло на загальну картину по Україні.

В порівнянні з минулим тижнем при наданні медичної допомоги в умовах стаціонару помітно зросла кількість дітей віком до 4 років та шкільного віку. На 47 тижні 2016 року летальних випадків від грипу не зареєстровано.

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За 47 тиждень 2016 року проведено 377 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них в 27,3 % випадках отримані позитивні результати. В даному епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що виявлений у 73 %.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 24400 осіб, з них 21873 осіб - із груп епідеміологічного та медичного ризиків. Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 16 %. У структурі щеплених до 17 років превалюють діти вікової групи 10 – 14 років.