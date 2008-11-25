У Великій Британії усе більше дітей зі синдромом Дауна

Поширення пренатальних генетичних досліджень не привело до зниження кількості дітей з синдромом Дауна у Великобританії. Згідно з британською статистикою, в 2006 році в країні народилося 749 дітей з цим захворюванням, тоді як в 1989 році – 717.

Сучасні методи дозволяють виявити пов`язану з синдромом Дауна хромосомну мутацію на ранніх стадіях ембріонального розвитку, і за наявності такого бажання у майбутніх батьків, перервати вагітність. Проте, статистичні дані свідчать про те, що значне число британських сімей відмовляються від цієї можливості.

Для того, щоб з`ясувати причини цього явища, британська Асоціація синдрому Дауна провела опитування 1 тисячі сімей, що виховують дітей з цим захворюванням. Приблизно 20 відсотків опитаних заявили, що на їхнє рішення вплинуло знайомство з людьми з синдромом Дауна, ще близько 30 відсотків відзначили поліпшений догляд за дітьми з такими особливостями розвитку, і зростання толерантності у суспільстві до них. Близько третини опитаних були принциповими противниками абортів за релігійно-етичними міркуваннями. Крім того, 20 відсотків майбутніх батьків просто не повірили результатам аналізу.

Мінімальне число новонароджених з синдромом Дауна було зафіксовано у Великобританії в 2000-му році, коли на світ з`явилося всього 594 таких дітей. Після цього їхня кількість планомірно зростала, досягнувши максимального значення у 2006 року – це останній рік, дані за який доступні в даний час.

Нині у ряді країн Європи діють успішні програми, направлені на подолання соціальної ізоляції пацієнтів з синдромом Дауна. Дітей з такими особливостями розвитку прагнуть навчати в звичайних школах, а дорослих - забезпечити нескладною роботою. Великим успіхом користуються виставки мистецтва людей з синдромом Дауна, причому деякі роботи продаються нарівні з творами «дорослих» художників.

medportal.ru