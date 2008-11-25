Німецький хірург-самозванець виявився нудьгуючим банкіром

Німецький банкір, що стажувався у клініці з підробленим дипломом лікаря, засуджений до трьох років позбавлення волі.

29-річний Крістіан Е., якому набридла фінансова кар`єра, підробив на домашньому комп`ютері диплом Оксфордського університету і влаштувався на стажування в клініку Університета Ерлангена в Баварії.

У клініці він як асистент взяв участь в 190 хірургічних операціях, включаючи 17 втручань на внутрішніх органах. При цьому ніхто не запідозрив недоброго – за словами представника клініки, діяльність Крістіана не мала особливих відмінностей від роботи інших стажистів.

Обман розкрився завдяки анонімному листу, одержаному керівництвом клініки в лютому поточного року. Самозванець був негайно звільнений, але не заспокоївся і практично відразу спробував відкрити приватну клініку в місті Тюрінген. В результаті цього він був затриманий поліцією і після розгляду справи у суді засуджений до трьох років позбавлення волі.

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