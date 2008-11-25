За 9 місяців населення Криму скоротилося на три тисячі осіб

Чисельність населення Криму, за оцінкою на 1 жовтня, становила 1968,1 тис. чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, впродовж січня-вересня цього року чисельність населення Криму скоротилася на 3 тисячі чоловік або 2 чол. на 1000 жителів.

Загальне скорочення чисельності населення обумовлене лише природним зменшенням 6,1 тис. чоловік, яке частково компенсує міграційний приріст населення – 3,1 тис. чоловік. Обсяг природного зменшення населення, порівняно з січнем-вереснем 2007 р., знизився на 1 тис. чоловік або на 14,1%. Збільшилася кількість народжених на 5,6%, а кількість померлих зменшилася на 0,4%. З розрахунку на 1000 населення народжуваність збільшилася з 10,9 до 11,5 чоловік, а рівень смертності знизився з 15,7 до 15,6 чоловік на 1000 жителів.

Порівняно з січнем-вереснем 2007 р. міграційний приріст збільшився на 0,1%. Кількість прибулих знизилася з 27,1 тис. до 25 тис., а кількість вибулих – з 23,9 до 21,9 тис. чоловік (всі потоки міграції).

Основну частину серед мігрантів (70,7%) становили прибулі з регіонів України. Серед вибулих з автономії 84,8% виїхали в регіони України.