Рівненщина: внаслідок переохолодження загинули двоє осіб

У Рівненській області 24 листопада внаслідок загального переохолодження організму загинули двоє осіб, а ще двоє постраждали і були госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у селі Стара Мощаниця Здолбунівського району у власному житловому будинку від переохолодження померли господиня, 1923 року народження, та її 49-річна племіниця. Перед загибеллю обидві жінки вживали спиртні напої.

Ще двоє 23-річних чоловіків були доставлені до приймального відділення Клеванської центральної райлікарні. Один з них обморозив праву ступню, а в другого загальне переохолодження організму.