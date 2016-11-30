Гройсман доручив розробити пропозиції щодо забезпечення прав і потреб людей з інвалідністю

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністерствам розробити пропозиції щодо забезпечення прав і потреб людей з інвалідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні уряду.

Читайте такожКитай виділяє 200 тис. доларів на розвиток в Україні інклюзивної освіти дітей з інвалідністюГройсман нагадав, що 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю.

"Питання турботи про людей з інвалідністю - це, якщо хочете, індикатор зрілості будь-якої нації, будь-якої держави. Тому наше завдання сьогодні - не думати тільки про 3 грудня, але зробити все, щоб життя для людей з особливими потребами, а я їх так називаю, було максимально зручним: транспорт, тротуари, доступність медичне забезпечення, інфраструктура", - сказав Гройсман.

За його словами, 14 грудня Кабмін розгляне комплексно це питання на засіданні, на яке запросять уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича та, можливо, людей з інших міст.

Читайте такожВР відмовилася змінити закон про працевлаштування інвалідів "Я доручаю всім міністерствам, які з цим пов'язані, прошу профільного віце-прем'єра соціальної політики скоординувати цю роботу, щоб всі міністерства надали узгоджені пропозиції щодо виконання завдань Конвенції ООН, інших нормативних документів, щоб ми дуже чітко визначили, як конкретно ми будемо підтримувати людей з особливими потребами", - сказав Гройсман.