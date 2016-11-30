Кабмін затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я
Концепцією передбачено поетапне запровадження в Україні системи медичного страхування.
Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я та ряд нормативних актів для її реалізації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
"Рішення ухвалено", - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Читайте такожЛікарні не будуть закривати в ході медичної реформи, а перепрофілюють - СупрунПеред прийняттям рішення заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зазначив, що концепцією передбачено поетапне запровадження в Україні системи медичного страхування.
"Тому що охорона здоров'я - це не тільки про хвороби, про якість медичної послуги. Однак, на жаль, наша система на сьогодні є джерелом фінансової катастрофи", - сказав він.
За словами Ковтонюка, врегулювати це питання можна тільки за допомогою запровадження страхової медицини.
Читайте такожФАПи в селах закривати не будуть - глава МОЗ"Яке є рішення цієї проблеми? Це національна система медичного страхування, де наші з вами кошти, які ми платимо в якості платників податків, йдуть на послуги для кожного з нас. Наша концепція пропонує модель такої системи та поетапний шлях, як її можна в Україні впровадити", - сказав Ковтонюк.