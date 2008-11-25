Флюоромобіль фонду Ахметова ”Розвиток України” обстежив понад 1,5 тисяч донетчан

За п`ять тижнів роботи в містах Донецької області в пересувному кабінеті цифрової флюорографії Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” пройшли обстеження 1683 осіб: 972 - в місті Донецьк і 711 в місті Макіївка.

З 972 обстежених в Донецьку (646 жінок і 326 чоловіків) виявлено 158 випадків патології. У Макіївці виявлено 157 випадків відхилень від норми з 711 обстежених (418 жінки і 293 чоловіки). Основні патології включають залишкові зміни в легенів після перенесених хвороб, осередковий туберкульоз, патологію серця, теберкулому, периферичні пухлини. Всі пацієнти, у яких виявлена патологія, направлені на дообстеження до дільничного терапевта або в протитуберкульозну клініку за місцем проживання.

Флюоромобіль придбаний Фондом Ріната Ахметова “Розвиток України” у рамках реалізації «Програми по подоланню епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр.» з метою поліпшення діагностики туберкульозу та інших захворювань легенів. Висока роздільна здатність цифрового ФЛГ дозволяє діагностувати туберкульоз, силікоз, пухлини і інші зміни легенів на ранніх стадіях, що значно полегшує лікування і підвищує його ефективність.

Пересувний кабінет цифрової флюорографії і надалі працюватиме в містах і селах Донецької області. У ньому мешканці області зможуть пройти безкоштовне обстеження легенів без направлення лікаря. На початку грудня флюоромобіль попрямує до Маріуполя і довколишніх сіл.

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в утворення майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.