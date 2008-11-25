Парк «швидкої» Сімферополя поповнився 12-ма автомобілями

Парк «швидкої допомоги» Сімферополя поповнився 12-ма спецавтомобілями.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської мерії.

Мер міста Геннадій БАБЕНКО сьогодні передав представникам «швидкої допомоги» ключі від машин.

Цього року на придбання 10 машин «швидкої допомоги» і двох санітарних автомобілів з міського бюджету було виділено 1 млн. 200 тис. грн.

За словами Г.БАБЕНКА, парк спецавтомобілів оновлюється упродовж трьох років. Так, 2006 року було придбано 5 машин, а минулого – 6.

Крім того, цього року за рахунок коштів бюджету міста придбано ще три спецавтомобілі (для дитячої молочної кухні, 2-ї дитячої лікарні та стоматологічної поліклініки).

«Наступного, 2009 року, щоб повністю закінчити оновлення парку «швидкої допомоги», ми плануємо придбання ще восьми автомобілів», - повідомив мер Сімферополя.