Грижа - операція обов`язкова?

Грижа – це, на жаль, не найрідкісніше захворювання. Багатьох людей, у яких виявили грижу, мучить одне і те ж питання: «Чи можна обійтися без операції?». Саме на це питання ми і постараємося відповісти, а остаточне рішення залежатиме лише від вас і вашого лікуючого лікаря.

Якщо у людини виникає подібне питання, це значить, що вона не зовсім розуміє, що ж таке грижа взагалі. Давайте спробуємо коротко описати проблему. Отже, грижа, у будь-якому випадку, - це наявність грижового отвору (щоб було зрозуміліше, грижовий отвір можна порівняти із звичайною діркою).

У випадках з пупковою або паховою грижами, ця дірка розташовується в сухожильній частині черевної стінки або в апоневрозі.

Найчастіше грижа розташовується в місці природних отворів (наприклад, пахове або пупкове кільце), які, з тих або інших причин, стають більшого розміру, ніж передбачила природа.

Через ці отвори, що самі утворилися, назовні «вивалюється» вміст нашого живота: петлі кишок, сальник, стінка шлунку, сечового міхура і ін.

Все те що «вивалилося з дірки», складає вміст грижового мішка.

У чому полягає суть лікування грижі? Та в тому, щоб вправити вміст грижового мішка назад туди, де воно і має бути, а для того, щоб все не вивалилося назад, грижові ворота (дірку) потрібно зашити.

Як тимчасовим заходом може бути носіння бандажу, який перешкоджатиме тому, щоб вміст нашого живота вивалювався назовні, але проблеми це не вирішить. Найнеприємніше те, що існує так зване затиснення грижі.

Річ у тому, що грижові ворота мають властивість звужуватися або розтягуватися. У моменти розтягування «вивалитися» може більше, ніж зазвичай, а коли дірка звузиться, то трапляється затиснення тих нутрощів нашого організму, які випали. Затиснення супроводжується сильним болем, але не це найстрашніше, вся проблема в тому, що скорочення грижових воріт може бути таким потужним, що може привести до некрозу затиснених органів.

Для тих, хто не знає, необхідно пояснити значення слова «некроз». Отже, некроз – це змертвіння у живому організмі окремих частин або органів, клітин або тканин. При цьому потрібно сказати, що найнебезпечнішою в цьому плані є пупкова грижа.

Як ви вже зрозуміли, чекати що грижа пройде «сама собою» абсолютно безглуздо. Ви ризикуватимете марно, при цьому можете «заробити» неприємні ускладнення у вигляді затиснення грижі. Чекати зникнення грижі рівносильно чеканню на те, щоб порване простирадло саме по собі стане цілим. Поки ви не візьмете в руку нитку і голку, тканина не стане зновуцілою.

Тож операцію можна відкласти на якийсь час, але взагалі відмовлятися від неї не варто. Та й затягувати з операцією теж не варто. Жодні пігулки і диво-мікстури не допоможуть.

Все що може кардинально вирішити дану проблему – це скальпель хірурга.