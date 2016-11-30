За меддопомогою із симптомами отруєння звернувся вже 141 учасник фестивалю

В результаті спалаху гострої кишкової інфекції станом на 30 листопада до медиків із симптомами отруєння звернулась вже 141 особа, з числа тих, хто брав участь у фестивалі «Перлина Кам’янця», що проходив 19-21 листопада 2016 р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області та проживав в готельно-туристичних комплексах «Ксенія» у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівці Кам’янець-Подільського району.

Читайте такожЗа меддопомогою із симптомами отруєння звернулося вже 129 учасників фестивалюЯк повідомили УНІАН в прес-службі Держпродспоживслужби, згідно з оперативною інформацією, серед постраждалих 120 дітей та 21 дорослий.

За місцем проживання хворі розподілились наступним чином: м. Київ – 22 особи (19 дітей, 3 дорослих); Київська область (м. Бровари) – 23 особи (19 дітей, 4 дорослих); Дніпропетровська обл. – 12 дітей; м. Одеса –15 осіб (10 дітей, 5 дорослих); Сумська область – 20 осіб (18 дітей, 2 дорослих); Львівська область – 11 осіб (10 дітей, 1 дорослий); Івано-Франківська область – 17 осіб (15 дітей, 2 дорослих); Харківська область – 14 осіб (11 дітей, 3 дорослих); Миколаївська область – 1 доросла особа; Черкаська область – 5 дітей; Чернігівська область – 1 дитина.

На сьогодні після повернення до місць проживання 45 осіб продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей.

Читайте такожЗа меддопомогою із симптомами отруєння звернулося 109 учасників фестивалю на ХмельниччиніЗа інформацією Держспоживслужби, за результатами лабораторних досліджень встановлено, що етіологічним чинником спалаху є Shіgella Sonnei, який виділено з харчових продуктів; змивів, відібраних на об’єктах виникнення спалаху (готельно-ресторанний комплекс «Ксенія» у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівка Кам’янець-Подільського району), а також у 43 хворих та 2 контактних осіб.

Проведення протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 листопада було виявлено 56 осіб з симптомами харчового отруєння, які впродовж 19-21 листопада перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Перлина Кам’янця» і проживали у готельних комплексах «Ксенія» в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області та комплексі з аналогічною назвою в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району, що мають одного власника.

Станом на 29 листопада за медичною допомогою із симптомами гострої кишкової інфекції звернулись 129 осіб (110 дітей та 19 дорослих).

Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

У вказаних готельних комплексах було виявлено ряд порушень санітарно-гігієнічних вимог і виділено збудник захворювання - Shіgella Sonnei.

Загалом, у фестивалі "Перлина Кам’янця» брали участь 1 тис. людей.