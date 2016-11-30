Держава виділить 210 грн на одну людину для отримання первинної меддопомоги

Згідно концепції реформування сфери охорони здоров'я, у наступному році держава виділить 210 грн на одну людину для отримання первинної медичної допомоги.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк повідомив на брифінгу після засідання уряду, на якому було затверджено концепцію реформування сфери охорони здоров'я.

За його словами, суть ухваленої концепції полягає у тому, що не держава вирішуватиме, а сама людина, де їй лікуватися.

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"Вам не доведеться ходити з грішми до лікаря - це є дуже важливий принцип нашої реформи. Кошти підуть з бюджету. Але сьогодні вони йдуть в дуже дивний спосіб просто на розписані, на розграфлені по території лікарні на територіальній основі.

Лікарні підуть за вами. Коли ви прийдете до лікаря, він запропонує вам приписатися до нього, укласти з ним угоду, що ви будете з ним лікуватися. Коли ви це зробите, ви отримаєте свій унікальний номер, система вас побачить, за вас заплатить установлений тариф, який, за нашими розрахунками, в середньому на наступний рік буде складати 210 грн на рік на людину. Бо ми на первинній допомозі будемо платити за людину", - сказав Ковтонюк.

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За словами заступника міністра, українці вже у 2017 році зможуть вільно обирати собі лікаря на рівні первинної медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я та низку нормативних актів для її реалізації. Концепцією передбачено поетапне впровадження страхової медицини.