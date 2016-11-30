Цього року сезонний грип прийшов в Україну раніше - МОЗ

Як наголосили УНІАН у МОЗ, цього року сезонний грип прийшов в Україну на 3 тижні раніше.

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У відомстві зазначили, що, зазвичай, експерти ВООЗ фіксують поширення захворювання, що поширюється із Заходу на Схід. Цього ж року все навпаки - кількість хворих розпочала зростати у зворотньому порядку. Щороку на планеті на грип та ГРВІ хворіє щотретя людина.

Експерти, посилаючись на дані ВООЗ зазначають, що частіше фіксуються випадки захворювання на вірус грипу А. Переважає штам А(Н1N1), однак реєструється й вірус В.

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Експерти акцентують, що на сьогодні у Єгипті спостерігається велика кількість хворих на пташиний грип та досить високий рівень смертності саме через цей штам. Тому у МОЗ рекомендують людям, які планують відпочинок у Єгипті, заздалегідь подбати про щеплення проти грипу.

У відомстві вкотре підкреслюють, що вакцинація залишається найефективнішим методом профілактики захворювання на грип. Особливо у групах ризику – це діти, медпрацівники, освітяни, літні люди.