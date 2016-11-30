Держлікслужбу очолила Наталія Гудзь

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні, 30 листопада.

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Гудзь було призначено на посаду за результатами конкурсу з випробувальним терміном 2 місяці.

Серед завдань, які Кабмін встановив їй на випробувальний термін: підготовка проекту постанови "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; підготовка проекту наказу МОЗ про затвердження уніфікованих актів перевірок ліцензійних умов у сферах виробництва та торгівлі ліками; розробка Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення в обіг медпрепаратів та інші.

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Наталія Гудзь народилася в Тернополі в 1960 році. Має дві вищі освіти – у галузях хімії та менеджменту, кандидат хімічних наук.

На держслужбі Наталія Гудзь з 2004 року, має 5 ранг держслужбовця.

Роботу в МОЗ починала у відділі з контролю якості лікарських засобів і в основному працювала за цим профілем.

На момент призначення Гудзь очолювала Держлікслужби в Києві.