Уряд затвердив ліцензійні умови для учасників фармацевтичного ринку

30 листопада Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», розроблену на виконання частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

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Прийняття Ліцензійних умов дозволяє визначити єдині вимоги до суб’єктів ринку лікарських засобів та створить умови для забезпечення захисту законних інтересів громадян в частині отримання ними лікарських засобів належної якості.

Зазначеними нормативно-правовим актом встановлюються: вичерпний перелік документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов; форми відомостей про місця провадження господарської діяльності; форми заяв, що подаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом до органу ліцензування; кваліфікаційні, організаційні та спеціальні вимоги до діяльності ліцензіатів; технологічні вимоги до матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідної діяльності; вимоги щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Після офіційного оприлюднення постанови її текст буде опубліковано на сайті Держлікслужби.