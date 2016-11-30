Держпродспоживслужба заборонила ввезення птиці з Німеччини через пташиний грип

Слідом за обмеженням ввезення птиці з німецьких земель Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України запровадила заборону на імпорт птиці зі ще двох регіонів Німеччини - Саксонія-Анхальт і Нижня Саксонія у зв'язку зі спалахами високопатогенного пташиного грипу на цих територіях, повідомила прес-служба відомства.

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Крім того, Держпродспоживслужба запровадила обмеження на імпорт птиці з Австрії з тієї ж причини.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держпродспоживслужба заборонила імпорт птиці з територій Медьє Бекеш, Бач-Кишкун і Чонград в Угорщині у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла. Також відомство заборонило імпорт пташиного м'яса з регіону Монтана в Болгарії.

За даними Держпродспоживслужби, спалахи пташиного грипу та хвороби Ньюкасла були зареєстровані також серед диких і перелітних птахів у Румунії, Польщі, Нідерландах, Швейцарії та Хорватії. Однак якщо вірус виявлено у дикій фауні, відомство не може застосувати обмежувальні заходи щодо імпорту.

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Високопатогенний грип птахів – це гостре інфекційне вірусне захворювання птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання і високою смертністю.

Хвороба Ньюкасла – це небезпечне вірусне захворювання птахів, яке супроводжується пневмонією, енцефалітом і численними точковими ураженнями внутрішніх органів. Контакт людей з інфікованими птахами може викликати легкий кон'юнктивіт та симптоми, що нагадують грип, але вірус Ньюкасла не становить небезпеки для здоров'я людини. Схем лікування цієї хвороби не існує, але використання профілактичних вакцин і санітарних заходів знижує ймовірність спалахів.