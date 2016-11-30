"Укрпошта" хоче постачати ліки у віддалені селища країни

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» ініціює внесення змін у національне законодавство для забезпечення можливості реалізації лікарських засобів через широку мережу установ поштового зв'язку. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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«Необхідно змінювати неефективні законодавчі акти, які не відповідають сучасним вимогам, для того, щоб «Укрпошта» змогла розширити спектр своїх послуг, наприклад, постачати ліки», – сказав Смілянський в ході панельної дискусії в Європейській Бізнес Асоціації.

За його словами, на сьогоднішній день багато жителів сільської місцевості не мають можливості отримувати необхідні ліки через віддаленість населених пунктів від розташованих у містах аптек. Згідно з чинним законом, ліки можуть реалізовувати тільки спеціалізовані установи.