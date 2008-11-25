У Луцьку сальмонельоз виявили ще в однієї дитини

У Луцьку підтверджено діагноз “сальмонельоз” ще в однієї дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні виконкому Луцької міськради повідомила головний лікар міськрайонної санстанції Валентина ПОПОВИЧ.

За її словами, дитина до інфекційної лікарні потрапила ще 16 листопада, але лише 20 листопада було підтверджено діагноз – сальмонельоз. Після цього фахівці СЕС перевірили усіх централізованих постачальників продуктів харчування, але порушень не виявили. Тому, як зазначила головний санлікар, у санепідемстанції впевнені, що цей випадок зараження має побутовий характер і відношення до нещодавнього спалаху інфекції в місті не має.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Луцьку було зафіксовано спалах сальмонельозу. З підозрою на це захворювання було госпіталізовано 26 хворих – 18 дітей і 8 дорослих. У 21-му випадку діагноз підтвердився.