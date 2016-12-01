Хворі із закритими формами туберкульозу лікуватимуться вдома - МОЗ
МОЗ України передбачає впровадити низку змін, що дозволять швидко реформувати підходи до надання допомоги населенню та встановити контроль над туберкульозом.
Хворі із закритими формами туберкульозу мають лікуватися амбулаторно, повідомили УНІАН у МОЗ.
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За словами заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксани Сивак, стаціонарне і амбулаторне лікування буде відбуватися за пильного нагляду лікаря.
"Приклади, коли людина ізолюється на 6-8 місяців поспіль без достатніх для цього причин не припустимі і не свідчать про належну якість лікування. Наявна система надання протитуберкульозної допомоги з надмірною кількістю протитуберкульозних ліжок орієнтована на концентрацію хворих в умовах стаціонару. Це не відповідає сучасним міжнародним практикам та не гарантує охоплення населення послугами з профілактики, виявлення, діагностики та лікування», – вважає Сивак.
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У відомстві поінформували, що станом на початок 2016 року в України функціонує 16545 протитуберкульозних ліжок. З них лише 57 % протитуберкульозних закладів відповідають заходам з інфекційного контролю.
На сьогодні хворі в повному обсязі забезпечені протитуберкульозними препаратами, наголосили у МОЗ. У 2015 році з держбюджету виділено 212 128,4 тис. грн, з Глобального фонду – 483 874,19 тис. грн.
Закупівлі через міжнародні організації у цьому сегменті мають позитивний результат. Як зазначила заступниця директора ПРООН Блерта Чела, контракти МОЗ України та ПРООН по туберкульозу щодо закупівель за кошти державного бюджету 2015 року виконані на 100%.
У 2015 році за даними Центру медичної статистики МОЗ України в Україні рівень захворюваності на туберкульоз складає 70,5 на 100 тис. населення.
Аналіз соціальної структури вперше виявлених хворих у 2015 р. демонструє, що 58,4 % пацієнтів – безробітні особи працездатного віку, 5 % – особи без постійного місця проживання, 1 % – люди, які повернулись з місць позбавлення волі. Тільки 12,1 % уперше зареєстрованих хворих на туберкульоз зловживали алкоголем, 7 % – споживачі ін’єкційних наркотиків.
Боротьба з туберкульозом є предметом міжнародних зобов’язань України в частині виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Українські експерти погодили застосування амбулаторної моделі лікування хворих на туберкульоз заради подолання епідемії захворювання в Україні. Лікування закритої форми туберкульозу поза стаціонарами, на рівні первинної ланки медичної мережі та в домашніх умовах, враховує індивідуальні потреби пацієнтів. Це сприятиме більшій прихильності хворих до лікування і допоможе зменшити поширеність хвороби.