Хворі із закритими формами туберкульозу лікуватимуться вдома - МОЗ

Хворі із закритими формами туберкульозу мають лікуватися амбулаторно, повідомили УНІАН у МОЗ.

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За словами заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксани Сивак, стаціонарне і амбулаторне лікування буде відбуватися за пильного нагляду лікаря.

"Приклади, коли людина ізолюється на 6-8 місяців поспіль без достатніх для цього причин не припустимі і не свідчать про належну якість лікування. Наявна система надання протитуберкульозної допомоги з надмірною кількістю протитуберкульозних ліжок орієнтована на концентрацію хворих в умовах стаціонару. Це не відповідає сучасним міжнародним практикам та не гарантує охоплення населення послугами з профілактики, виявлення, діагностики та лікування», – вважає Сивак.

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У відомстві поінформували, що станом на початок 2016 року в України функціонує 16545 протитуберкульозних ліжок. З них лише 57 % протитуберкульозних закладів відповідають заходам з інфекційного контролю.

На сьогодні хворі в повному обсязі забезпечені протитуберкульозними препаратами, наголосили у МОЗ. У 2015 році з держбюджету виділено 212 128,4 тис. грн, з Глобального фонду – 483 874,19 тис. грн.

Закупівлі через міжнародні організації у цьому сегменті мають позитивний результат. Як зазначила заступниця директора ПРООН Блерта Чела, контракти МОЗ України та ПРООН по туберкульозу щодо закупівель за кошти державного бюджету 2015 року виконані на 100%.

У 2015 році за даними Центру медичної статистики МОЗ України в Україні рівень захворюваності на туберкульоз складає 70,5 на 100 тис. населення.

Аналіз соціальної структури вперше виявлених хворих у 2015 р. демонструє, що 58,4 % пацієнтів – безробітні особи працездатного віку, 5 % – особи без постійного місця проживання, 1 % – люди, які повернулись з місць позбавлення волі. Тільки 12,1 % уперше зареєстрованих хворих на туберкульоз зловживали алкоголем, 7 % – споживачі ін’єкційних наркотиків.

Боротьба з туберкульозом є предметом міжнародних зобов’язань України в частині виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Українські експерти погодили застосування амбулаторної моделі лікування хворих на туберкульоз заради подолання епідемії захворювання в Україні. Лікування закритої форми туберкульозу поза стаціонарами, на рівні первинної ланки медичної мережі та в домашніх умовах, враховує індивідуальні потреби пацієнтів. Це сприятиме більшій прихильності хворих до лікування і допоможе зменшити поширеність хвороби.