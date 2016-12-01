Червоний Хрест України з 2017 року не отримуватиме державного фінансування



Сьогодні керівництво Міністерства охорони здоров’я України зустрілося з представниками Товариства Червоного Хреста України, щоб в чергове повідомити про припинення фінансування служби за кошти державного бюджету, повідомили УНІАН у МОЗ.

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Міністерство охорони здоров'я України виступає за скасування державного фінансування патронажної служби Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) починаючи з 2017 року.

МОЗ України не бачить сенсу у дублюванні ТЧХУ функцій Мінсоцполітики в частині надання соціальних послуг самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи та підтримки.

Численні правопорушення і непрозора звітність ТЧХУ за останні кілька років ставлять під сумнів доцільність фінансування патронажної служби Товариства за кошти державного бюджету.

За останні 2,5 роки на забезпечення діяльності ТЧХУ з державного бюджету було виділено 226,5 млн грн., які направили на виплату заробітної плати 3,1 тисячі працівників патронажної служби та служби розшуку.

У всьому світі Національні Товариства Червоного Хреста фінансуються за рахунок благодійних пожертв донорських організацій, небайдужих громадян, членських внесків, а не з коштів держбюджету.

За результатами ревізії, проведеної Державною аудиторською службою України бюджетної програми «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я», головним розпорядником якої є МОЗ України, встановлено низку проблем:

- Здійснення видатків за напрямом «Забезпечення діяльності патронажної служби та служби розшуку ТЧХ України».

- ТЧХ не здійснює діяльність у сфері охорони здоров’я, а її патронажна служба по суті надає соціальні послуги, які дублюють функції територіальних центрів соціального обслуговування.

Державна аудиторська служба України листом від 25.07.2016 запропонувала:

- Зменшити частину бюджетних призначень програми на суму невикористаного залишку коштів на утримання патронажної служби ТЧХ України.

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- Зупинити, включаючи з наступного бюджетного періоду (2017 року), утримання патронажної служби ТЧХ України.

За результатами аудиту ефективності використання коштів виділених МОЗ на підтримку ТЧХУ, Рахунковою палатою встановлено, що:

- ТЧХУ дублює функції територіальних центрів соціального обслуговування.

- ТЧХУ не забезпечує достовірними даними про роботу патронажної служби, про кількість осіб, яким надано медико-соціальні послуги, та обсяги цих послуг завищуються в рази.

- У 2015 році були наявні випадки обслуговування одних і тих самих громадян різними медичними патронажними сестрами протягом року та в один і той же період.

Кошти, які раніше виділялися на ТЧХУ, можливо перерозподілити на інші програми, які недофінансовуються в Україні.

Детальніше про результати аудиту роботи ТЧХУ у звіті Рахункової палати та у дослідженні Transparency International "Барометр Світової Корупції" (Global Corruption Barometer).