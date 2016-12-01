В Україні продовжують зростати показники поширеності ВІЛ-інфекції - МОЗ

В Україні зростають показники поширеності ВІЛ-інфекції.

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Про це УНІАН повідомили в Українському центрі контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України.

Як наголосили у відомстві, в умовах трансформації усіх сфер життєдіяльності, економічної кризи та військового конфлікту на сході країни, ВІЛ-інфекція в Україні продовжує поширюватись.

За перше півріччя поточного року в Україні спостерігається зростання кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 7 610 ВІЛ-інфікованих осіб, що на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (7 453 особи).

Зазначається, що рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 2,5% і склав 17,8 на 100 тис. населення проти 17,4 у відповідний період 2015 року. Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ- інфекцію у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Черкаській областях та Києві.

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Загалом, за період 1987-2016 років серед громадян України зареєстровано 287 968 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 88 075 випадків захворювання на СНІД та 39 885 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались в Одеській (851,9 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (787,8) та Миколаївській (699,7) областях.

Фахівці наголошують, що найвища поширеність ВІЛ-інфекції цілком закономірно встановлена серед таких контингентів осіб, які обстежувались на ВІЛ-інфекцію: особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими; особи, які перебували у місцях позбавлення волі; особи, обстежені анонімно, а також особи з ризикованою статевою поведінкою. Висока поширеність ВІЛ виявлена при обстеженні на ВІЛ іноземців та осіб без громадянства.

«У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ», - зауважили у відомстві.

Так, за 6 місяців 2016 року цей показник досягнув 59,8% проти 59,2% за відповідний період минулого року. В свою чергу, і частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, зросла та становила 22,2% проти 20,1% у минулому році.

За даними МОЗ, перевищують середній показник захворюваності на СНІД Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Черкаська, Київська та Чернігівська області.

У міністерстві зауважили, що офіційні дані про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені ВІЛ, по Україні не містять статистичні дані тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополь з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року.