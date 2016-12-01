В Україні за півроку через ВІЛ померли 2 370 осіб, з них 29 - діти

Про це УНІАН повідомили в Українському центрі контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України.

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Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 306,8 на 100 тис. населення та на 5,6% був вище інтенсивного показника за відповідний період минулого року. Показник поширеності СНІДу становив 85,8 на 100 тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року на 16,2%.

Протягом першого півріччя 2016 року зареєстровано 4 030 нових випадків СНІДу, у порівнянні з 3 992 випадками за відповідний період минулого року. Рівень захворюваності на СНІД в країні зріс на 1,3% та склав 9,4 на 100 тис. населення проти відповідного показника за 6 місяців 2015 року. За 6 місяців через ВІЛ-інфекцію та СНІД померли 2 370 осіб, з них 29 становлять діти віком до 14 років.

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Офіційні дані про осіб із станами та хворобами, що зумовлені ВІЛ, по Україні не містять статистичні дані з тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року.