Як зберегти білизну зубів?

Добрий спосіб збереження білизни — паста та зубна щітка. Останню потрібно змінювати щомісяця. Стосовно зубної пасти, то її потрібно обирати керуючись порадами стоматолога. Поширеними є відбілюючі пасти. Вони заповнили прилавки всіх супермаркетів. Їх неправильне використання може призвести до побічних дій — підвищена чутливість зубів до холодного та гарячого, спазми та раптові болі. Тож перед їх використанням проконсультуйтеся з лікарем. Він порадить необхідну пасту та призначить схему користування.

Правильний щоденний догляд за зубами допоможе зберегти їх здоров’я та красу:

- чищення зубів вранці після їжі та ввечері перед сном;

- використання флосів — спеціальних зубних ниток;

- полоскання ротової порожнини після кожного прийому їжі;

- щорічний профілактичний огляд зубів у стоматолога.

Негативно на зубну емаль впливають: чорний чай, кава, цукерки, зокрема льодяники, сухарі.