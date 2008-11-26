Щоб день пішов, як по маслу - почни його з сала

Чутки про шкоду сала, про целюліт, що активно розцвітає при його вживанні, атеросклероз судин, що бурхливо розвивається, і тому подібне - істотно перебільшені. Найогрядніша нація в світі сала якраз не їсть. До недавнього часу харчувалася їжею без жирів. Не допомогло. Як атеросклероз, так і синдром Альцгеймера без сала розвивається ще активніше. Не відмовляйте собі в задоволенні, лише обмежте його кількісно. Відкладається на стегнах і в судинах не сало, а будь-яка прийнята в надлишку їжа. Оскільки надлишок якраз і переробляється в жири і холестерин. А здорова їжа якраз антицелюлітна і протиатеросклерозна.

Причому не слід уникати продуктів з холестерином і дітям. Дитяче харчування повинне їх містити, оскільки дітям необхідно рости. А значить - збільшувати кількість клітин. А неодмінний компонент всіх клітинних мембран - холестерин. При його недоліку діти не зможуть активно рости і повноцінно розвиватися. Населення країн, де в раціоні мало тваринних жирів і білків, не відзначається особливим ростом і статурою.

Якщо ж на стегнах у жінок, що зловживають деякими напоями і продуктами є опуклості, які деякі називають "крильцями", до клімаксу взагалі про холестерин і атеросклероз можна не думати - жіночі статеві гормони захищають від них судини надійніше за наймодніші дієти.

Чоловікам складніше - поки вимкнуться чоловічі статеві гормони, атеросклероз при ожирінні розвинеться "за повною програмою".

Що з`їсти на сніданок? Для профілактики атеросклерозу судин необхідно вранці відразу після пробудження з`їсти шматочок сала (розміром з сірникову коробку) з хлібом з цілісного зерна і цибулею-часником (за бажання). Можна подрібнити сало з прянощами, листовою зеленню (цибулі, часнику, кропу, селери і тому подібне), зберігати в холодильнику і приймати пряне зелене сало з хлібом. Такий сніданок влаштує всіх - не вимагає витрат дефіцитного вранці часу (тим паче, що все може бути приготоване ще з вечора), достатньо поживний і вітамінізований, усуває застій жовчі і виводить з нею багато обмінних шлаків, у тому числі і холестерин. Тобто перешкоджає передчасному старінню організму на рівні судин.

Якщо хочеться підтримувати обмін речовин ще і на рівні клітини - вранці натщесерце потрібно випити стакан холодної води з 1 ч.л. яблучного оцту і 1 ст.л. меду. Цей енергетичний коктейль омолоджує обмін речовин в клітині, не дає їй старіти. Але головне - день почався з жвавого старту, на безвідходних вуглеводах. Робота без сніданку - це робота в кредит. А ми стільки своєму організму, як правило, винні й без того.

Хочете більшого - спочатку вода з медом, а через 10-15 хвилин - хліб з салом. Це активує обмінні процеси молодої людини і зменшить ризик щодо атеросклерозу судин.