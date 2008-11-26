Водна аеробіка полегшує пологи

Аеробіка у воді не тільки покращує загальне здоров`я під час вагітності, але і дозволяє спростити процес пологів, зменшивши больові ознаки, і зробити його безпечним, cтверджують акушери Університету Кампінас в Сан-Паулу. Ефект водних вправ був розглянутий на самопочутті і подальших пологах 71 майбутньої мами, які займалися аеробікою в басейні по 50 хвилин три рази на тиждень. В порівнянні з 65% в контрольній групі, тільки 27% жінок в групі аеробіки потребували знеболення під час пологів - в цілому водні заняття допомагали на 58% знизити застосування лікарських препаратів.

Заняття фізкультурою під час вагітності до цих пір є предметом численних дискусій в медичному співтоваристві. Деякі лікарі вважають, що фізичне навантаження може нашкодити плаценті, підвищуючи ризик викидня або аномалій розвитку і росту плоду. Проте бразильські медики заявляють, що не зафіксували ніякої негативної дії при практиці водної аеробіки на серцево-судинну систему матері і дитини. Навпаки, вправи сприятливо впливали на психо-фізичний стан жінок і сприяли швидшим і безболіснішим пологам без ускладнень.

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