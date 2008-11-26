Що таке шкала Апгар?

Шкала Апгар – це перший в житті тест, який необхідно пройти новонародженому. За цією шкалою оцінюється стан його стан.

Чим кількість балів нижча, тим гірше стан здоров’я дитини. Суть цього «тестування» дуже проста. Лікар оцінює стан дитини відразу після народження і через п`ять хвилин після народження по декількох пунктах, використовуючи для цього десятибальну шкалу.

За цією ознакою всі новонароджені поділяються на три групи. До першої групи входять немовлята, що набрали від семи до десяти балів. Про них можна сказати, що вони у відмінному стані і їх життю та здоров`ю нічого не загрожує, а все що їм потрібно – це звичайний догляд.

Друга група – це малюки, що набрали від шести до чотирьох балів. Їх стан оцінюється як задовільний, при цьому їхньому життю особливо нічого не загрожує і можуть знадобитися лише деякі реанімаційні процедури.

Якщо дитина набирає менше чотирьох балів, то потрапляє до третьої групи. При цьому потрібно сказати, що дитині необхідні термінові заходи по врятуванню його життя. Чим менше набраних балів, тим гірше стан дитини.

Раніше вважалося, що діти, стан яких через п`ять хвилин залишався таким же поганим, як і відразу після пологів, то вони можуть мати проблеми неврологічного характеру. Але останні дослідження учених показують, що це не так, і з таких дітей виростають цілком здорові люди.

Необхідно також сказати, що саме оцінюється при проходженні цього «іспиту». Лікар оцінює пульс новонародженого, його м`язовий тонус, дихання тощо. Крім того, в ніс дитини вставляють катетер і дивляться на його реакцію, оцінюючи тим самим рефлекторну функцію малюка. Останнє, на що звертається увага – це колір його шкірних покривів.