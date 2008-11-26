Донеччина: щеплення від грипу одержали понад 12 тисяч осіб

У Донецькій області на сьогодні щеплення від грипу одержали вже більш як 12 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. За словами лікарів, враховуючи неепідемічний рівень захворюваності на респіраторні інфекції в жовтні і листопаді, зараз - оптимальний час для імунізації.

Протигрипозних заходів в області нинішньої осені приймають з 30 вересня.

За інформацією епідеміологів, з вересня щотижня в області реєструється 15-17 тисяч хворих на респіраторні інфекції, що на 30-50% нижче від рівня епідемічного порогу. За останній тиждень листопада (з 13 по 20 листопада) вже перевищено епідеміологічний поріг на 30% у віковій групі від 7 до 14 років.

За цей період з важкими формами і ускладненнями респіраторних інфекцій госпіталізовано більш як 300 жителів області, з них 263 - діти до 14 років.

В обласній СЕС нагадали, що за прогнозом Українського Центру грипу, в осінньо-зимовий період 2008-2009 років очікується епідемія грипу середньої інтенсивності, викликана циркуляцією нового для України штаму вірусу грипу А (H3N2) Брісбен (Уругвай). У майбутній епідемії, на думку фахівців, братимуть участь і віруси грипу А (H1N1) Брісбен вірус грипу В-Флорида. Дані штами були рекомендовані Світовою Організацією охорони здоров`я виробникам вакцинних препаратів для виготовлення протигрипозних вакцин на передепідемічний сезон 2008-2009 років.

У даний час в Україні зареєстровані і дозволені для застосування чотири протигрипозних вакцини, яка містить вказані штами (Ваксигрип, Інфлувак, Інфлексал, Флюарікс).