Запоріжжя: створено спецкомісію для вивчення причин смерті школярки

Голова Запорізької ОДА

Голова Запорізької ОДА Олександр СТАРУХ у зв`язку із призначив спецкомісію для вивчення причин смерті дівчинки в запорізькій школі №93.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, через трагічний випадок, який стався сьогодні в запорізькій загальноосвітній школі №93, де під час позакласних занять померла 12-річна учениця, О.СТАРУХ своїм розпорядженням призначив спецкомісію, до якої увійшли представники управлінь освіти та науки, охорони здоров`я та управління з питань сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації".

За даними прес-служби, членам спецкомісії доручено перевірити наявність необхідних довідок, на підставі яких учням дозволяється відвідувати заняття фізкультури та позакласні гуртки та секції.

"Паралельно буде проведено позапланову перевірку діяльності всіх спортивних шкіл і позашкільних спортивних установ області", - повідомили в прес-службі Запорізької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в школі-гімназії №93, розташованої в Шевченківському районі Запоріжжя в приміщенні актового залу з невстановленої наразі причини померла 12-річна дівчинка. Трагедія сталася під час репетиції передсвяткового концерту та стала другим випадком смерті дитини в запорізьких школах з початку осені.

Учениця 7-го класу запорізької школи-гімназії 93 померла під час передсвяткової репетиції, де повинна була "відпрацювати" сольний танець.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Борис ДВОРНИЙ, репетиція відбувалася в актовому залі після закінчення уроків, під керівництвом учителів гімназії.

"З 14.00 учні та вчителі гімназії були в актовому залі - готувалися до свята, на якому учениця 7-го класу мала виконати танець. Близько 14.00 дівчинка вставила в магнітофон диск, вийшла на середину залу та приготувалася до виконання, але їй стало погано, і вона впала на підлогу", - розповів Б.ДВОРНИЙ, зазначивши, що "жодних фізичних навантажень не було".

За даними прокуратури, вчителі намагалися надати дівчинці допомогу самостійно та викликали "швидку", але врятувати дитину не вдалося: о 14.21 медики констатували смерть дитини.

До події жодних проблем зі здоров`ям у дівчинки не спостерігали: вона не перебувала на медобліку, регулярно проходила встановлені медогляди, під час яких жодних порушень виявлено не було.

Враховуючи, що факт смерті дитини в школі - не перший у Запорізькій області (у жовтні в Запоріжжі на уроці фізкультури помер 13-річний хлопчик) прокуратура Запорізької області взяла на контроль дослідчу перевірку за фактом смерті дитини.

За неофіційними даними, "швидка", яка приїхала на місце події, не змогла врятувати дитину через відсутність у медиків дефібрилятора. Непрямо цю інформацію УНІАН підтвердили в Запорізькій мерії, де повідомили, що на сьогодні в Запоріжжі такого устаткування не має жодна з "дитячих" "швидких".