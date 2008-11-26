АР Крим: у протитуберкульозного санаторію в Ялті не відберуть землі

Вищий господарський суд України скасував рішення, яке узаконило вилучення у протитуберкульозного санаторію «Долоси» (Велика Ялта, Крим) 2 гектарів землі на користь комерційної структури.

Суд задовольнив касаційне подання прокуратури

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, вища касаційна інстанція підтвердила, що Масандрівська селищна рада не мала підстав для вилучення землі, яка перебуває в постійному користуванні санаторію згідно з державним актом.

Справа направлена на новий розгляд.