АР Крим: у протитуберкульозного санаторію в Ялті не відберуть землі
10:49, 26 листопада 2008Країна
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Рішення скасовано вищим госпсудом
Вищий господарський суд України скасував рішення, яке узаконило вилучення у протитуберкульозного санаторію «Долоси» (Велика Ялта, Крим) 2 гектарів землі на користь комерційної структури.
Суд задовольнив касаційне подання прокуратури
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, вища касаційна інстанція підтвердила, що Масандрівська селищна рада не мала підстав для вилучення землі, яка перебуває в постійному користуванні санаторію згідно з державним актом.
Справа направлена на новий розгляд.
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