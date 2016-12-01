"Music Fest – зроби тест": найдовша "Червона стрічка" та "надшвидкий" тест на ВІЛ!

Під час акції в рамках тематичного флешмобу #PutRedRibbonOn #ПовяжиЧервонуСтрічку навпроти червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка вперше була розгорнута найбільша в Україні «Червона стрічка» довжиною 20 метрів!

Акція проводилась одночасно у Києві, Харкові, Одесі та Полтаві і була спрямована, в першу чергу, на студентську молодь. У рамках запального Music-фесту учасники заходу мали змогу безкоштовно отримати презервативи та інформаційні матеріали щодо профілактики ВІЛ, взяти участь у флешмобі та зробити тематичні селфі.

Цього року, на відміну від акцій, які традиційно проводяться 1 грудня, учасники мали змогу не просто пройти безкоштовний тест на ВІЛ, але вперше в Україні отримати одноразову тест-систему разом з до тестовим консультуванням та інформаційним матеріалом для самостійного використання в домашніх умовах. Було безкоштовно розповсюджено понад тисячу швидких тестів для самостійного тестування.Адже швидкий тест – це так само просто як одягнути презерватив, його можна зробити без сторонньої допомоги, швидко і безпечно.

Сьогодні швидкі тести на ВІЛ вже доступні широкому загалу через мережу аптек і їх використання рекомендоване опублікованими днями рекомендаціями ВОЗ. Кожен може купити їх та самостійно перевіритись, використовуючи інструкцію, яка доступна, зокрема на сайті Альянсу громадського здоров’я. Розроблена спеціальна брошура щодо техніки самотестування та навчальний відеоматеріал.

«Штучні бар’єри у доступі до діагностики призвели до того, що лише кожен другий українець знає про свій ВІЛ статус. – відзначив виконавчий директор Альянсу громадського здоров’я Андрій Клепіков. – Навіть маючи бажання, ми були позбавлені права самостійно пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. Сьогодні – 1 грудня 2016 – у відповідності до новітніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я ми розпочали першу в Україні програму самотестування. Скористатися такою можливістю першими змогли кияни».

З усіма питаннями щодо самотестування та його результатів або,в разі потреби,за додатковоюінформацією щодо профілактики, діагностики та лікування ВІЛвсі бажаючі протягом місяця можуть звернутись на спеціальну консультативну лінію (050) 4250046 та (050) 4250036. Лікарі консультуватимуть щодня з 1 до 30 грудня 2016 р. (з 9.00 до 21.00).

Акція підтримує основні меседжі глобальної кампанії UNAIDS до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом«Голосуй за профілактику ВІЛ!» (HANDS UP FOR #HIVPREVENTION).

Альянс громадського здоров’я – провідна українська громадська організація, співвиконавець Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та реципієнт Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Хоча основна діяльність Альянсу спрямована на профілактику ВІЛ серед груп найвищого ризику, значна увага приділяється роботі серед загального населення, особливо молоді, адже за офіційною статистикою парантеральний шлях передачі ВІЛ, характерний для України в перше десятиліття розвитку епідемії, вже перестав бути домінуючим – за останньою офіційною статистикою більше 70% людей інфікуються статевим шляхом.Лише за 9 місяців 2016 року в рамках програм Альянсу було протестовано на ВІЛ 189 тисячосіб в усіх регіонах України, 2,9 тисячі тестів (1,5%) виявилися позитивними!

1 грудня 2015 року в рамках акції з тестування швидкими тестами на ВІЛ на залізничних вокзалах Києва, Дніпропетровська, Вінниці, Харкова та Кривого Рогу серед протестованих 544 осіб у понад 3% тест показав позитивний результат.

http://www.aph.org.ua

Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД: 0-800-500-451