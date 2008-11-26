Низка фармацевтичних компаній зловживає домінуючою позицією на ринку - Єврокомісія

Європейська комісія підозрює ряд фармацевтичних компаній у зловживанні домінуючою позицією на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в Єврокомісії підтвердили проведення 24 листопада неоголошених перевірок на низці фармацевтичних компаній.

“Комісія має підстави вважати, що положення Угоди ЄС, які забороняють обмеження бізнес-практики та/чи зловживання домінуючою позицією на ринку (статті 81 та 82 Угоди ЄС), могли бути порушені”, - зазначається у повідомленні.

Єврокомісія не повідомляє, які компанії були перевірені. За даними агентства AFP, до числа компаній, що перевірялися, не входили французька Sanofi-Aventis, швейцарська Novartis, німецька Bayer and Merck та британська GlaxoSmithKline.

Проведення неоголошених перевірок є попереднім етапом проведення розслідування в рамках антимонопольного законодавства ЄС. У Комісії зазначають, що проведення перевірок не свідчить про те, що компанії, які зазнали їх, винні у порушенні законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року Єврокомісія проводила неоголошені перевірки у фармацевтичних лабораторіях, що належали Sanofi-Aventis, Sandoz (компанія, афільована з Novartis), GlaxoSmithKline та AstraZeneca. Попередні результати цього розслідування мають бути оприлюднені цього тижня.

Загалом місткість фармацевтичного ринку ЄС оцінюється в 200 млрд. євро на рік.