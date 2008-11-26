Новий препарат від ВІЛ-інфекції випробовують на наркоманах

У США в даний час проходить випробування препарат, який імовірно захищає від ВІЛ-інфекції. Добровільними піддослідними в надії позбавитися ВІЛ-інфекції стали гомосексуалісти, наркозалежні та повії.

У основі тестованого медикаменту - так звана стратегія попередньої експозиційної профілактики, або коротко PREP, яка вже викликала жваві спори. Йдеться про ліки, які треба приймати щодня, і вони мають зробити організм несприйнятливим до ВІЛ-інфекції. Виробники чекають на абсолютну безпеку і надійний захист як для звичайних здорових людей, так і для осіб, що перебуваають під загрозою зараження.

За словами відповідального за проведення медичних досліджень американського лікаря Маркуса Конанта, проміжні результати будуть відомі вже наступного року.

При найобережнішому прознозі, говорить Маркус Конант, новий засіб знизить ризик захворювання в групі на третину. У разі успіху терапія за методом PREP буде в змозі зберегти мільйони життів.

При цьому, йдеться далі в статті, новий препарат має добре переноситися організмом. Велика частина побічних ефектів препарату вже відома: він перешкоджає нормальному обміну речовин в організмі, жировий прошарок під шкірою рук і ніг скорочується, а відкладання жиру на животі і на шиї збільшуються. Крім того, препарат підвищує ризик інфаркту. У особливо важких випадках тривале застосування препарату може викликати відмову нирок і печінки, що загрожує летальним результатом.

Новий препарат проти СНІДу належить до групи HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy), яка є на ринку вже понад десяти років. Медикаменти блокують вірус - після попадання ВІЛ в організм між ним та імунним захистом починається боротьба, результат якої вирішує новий препарат, який робить вірус не здатним затримуватися в клітинах організму.

ИноПресса