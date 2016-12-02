Національний перелік основних лікарських засобів буде оновлено відповідно до стандартів ВООЗ

Як наголосили УНІАН у МОЗ, до оновленого Національного переліку входимуть лікарські засоби, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я. Відбір ліків до переліку здійснюють, базуючись на світових підходах та на прогресивних принципах Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Підготовка документу здійснюється у відповідності до вимог Положення про Національний перелік основних лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ від 11.02.2016 р. № 84, та Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ від 07.10.2016 р. № 1050.

Конкурсна комісія провела додатковий добір трьох членів Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів. 29 листопада підписано наказ про затвердження оновленого складу зазначеного дорадчого органу.

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Сформований Експертний комітет продовжить роботу по розробці проекту першого випуску Національного переліку.