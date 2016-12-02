Свириденка призначено уповноваженим президента з питань реабілітації поранених в АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідно до документу, на посаду уповноваженого призначено колишнього санітарного інструктора медичної роти 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України Вадима Свириденка.

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Зазначається, що Свириденко має досвід роботи у медичній сфері та користується авторитетом серед громадських організацій та організацій воїнів АТО.

Указом також затверджено положення про уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції.

Основними завданнями уповноваженого визначено, зокрема, моніторинг ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію поранених учасників АТО і, в разі порушення таких прав, здійснення заходів, спрямованих на виправлення ситуації. Крім того, уповноважений братиме участь в підготовці нормативно-правових актів, в тому числі внесенні пропозицій щодо припинення порушень у цій сфері, удосконалення системи реабілітаційних заходів, а також налагодженні взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реабілітації поранених українських захисників, йдеться в повідомленні.