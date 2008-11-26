Дніпропетровщина: 250 тисяч грн - для родин, у яких народилися трійні

З бюджету Дніпропетровської області виділено 250 тис. грн. для 5 родин, у яких цього року народилися трійні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, сьогодні голова ради Юрій ВІЛКУЛ та голова облдержадміністрації Віктор БОНДАР вручили батькам новонародженим по 50 тис. грн. на родину.

На фінансування регіональної програми „Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини” у 2008 році з обласного бюджету виділено майже 8 млн. грн. З них 1,1 млн. грн. передбачено на виконання проекту „Підтримки сімей та жінок у Дніпропетровській області”.